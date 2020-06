AMET EI RIKU TEGIJAT ⟩ Koroonakriisi tõttu töö kaotanud naine leidis kergema ja tulusama ameti

«Enne töötasin ma restoranis ettekandjana ning öösiti klubis diskorina,» avaldas Elly saates. «Ma kaotasin koroonaviiruse tõttu oma töö ning mul polnud muud teha, et raha teenida.» Saates avaldas Elly ka, et on juba teeninud üle 3000 euro.

Naise sõnul avastas ta OnlyFans lehekülje tänu Youtube'i videotele ning otsustas isegi selle ära proovida. «Inimesed ütlevad, et see pole lihtne töö. Minu arust on see väga lihtne töö ja ma tunnen, et see on midagi, mida saaksin ükskõik kust teha.»