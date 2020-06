Jalgpalliklubi Chelsea miljardärist omanik käis maja eest välja rekordsumma

Inglismaa tippjalgpalliklubi Londoni Chelsea omanik Roman Abramovitš on tuntud mehena, kes ei häbene oma maksevõimet välja näidata. Venelane ostis hiljuti Iisraelis maja, mis maksis ligi 60 miljonit eurot, kirjutas Iisraeli väljaanne The Times of Israel.