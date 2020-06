Vormel 1 juht: MM-etapid toimuvad ka siis, kui mõne meeskonna liikmel tuvastatakse koroona

Vormel 1 MMi esimene etapp on plaanis sõita 5. juulil Austrias. F1 juht Chase Casey kinnitas, et käesoleva aasta MM koosneb kaheksast etapist.

Vormel 1 MM-etapid on kavas pidada ilma publikuta, kõik meeskonnad sõidavad võistluspaikadesse tšarterlendudega ning isoleeritakse kohalikust elanikkonnast. «Kui mõnel meeskonnal tekib probleeme etapil osalemisega, siis etapp ära ei jää. Kui mõnel piloodil tuvastatakse koroona, siis asendatakse ta varusõitjaga. Loome kõik võimalused selleks, et kui keegi peaks viirusesse nakatuma, siis paigutatakse ta koheselt karantiini,» rääkis ameeriklane formula1.comile.

Vormel 1 on publitseerinud 80 leheküljest koosneva manuaali, mis hõlmab reegleid meeskondade reisimise, majutuse, söömise ja testimise kohta.

«Suurem osa maailmast liigub juba edasi, ja me peame aru saama, et koroonaviirusel on nii tervislikud, kui sotsiaalmajanduslikud pikaajalised tagajärjed,» lisas Carey.