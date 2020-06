Hitleri sünnikohast tehakse politseijaoskond, et sellest ei saaks neonatside palverännakupaika

Austria siseministeeriumi teatel langetati selline otsus, et Saksa piiri juures Braunau am Innis (Braunau Inni ääres) asuvast majast ei saaks neonatside palverännakukoht, teatab afp.com.

Hitleri sünnikodu üle on Austrias vaieldud aastaid, vahepeal nõuti isegi selle lammutamist.

Arhitektide sõnul aitab maja muutmine politseijaoskonnaks neutraliseerida seda, et tegemist on hoonega, kus 20. aprillil 1889 sündis 20. sajandi kõige julmemaks diktaatoriks saanud mees.

Adolf Hitleri sünnimaja Austrias Braunau am Innis 2015

Arhitektide sõnul jääb maja keldriosa samaks, ülemiste korruste ruumilahendust muudetakse, et need oleksid politseitööks sobivad, samuti saab uue välimuse hoone väline osa ja katus.

Austria siseministri Karl Nehammeri sõnul on Hitleri sünnimajja politseijaoskonna tegemine sobiv, sest politsei on konstitutsiooniliste õiguste ja vabaduse kaitsja.

Kui Hitler sai teada, et sõda on kaotatud ja nõukogude Punaarmee on Berliinis, tegi ta 30. aprilli 1945 Führerbunker’is enesetapu.