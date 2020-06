USAs toimuvad hetkel politseivägivalla- ja rassismivastased meeleavaldused – kui välismaised staarid asusid koheselt sel teemal sõna võtma, siis Eesti esialgu vaikus. 22-aastane Evert Poom oli esimene suurema jälgijaskonnaga eestlane, kes asus antud teemat kajastama ja teeb seda järjepidevalt tänase päevani. Noorem põlvkond on ilmselt väga hästi kursis tema tegemistega, ent paljud on viimastel päevadel küsinud «kes on Evert Poom»?

2016. aasta suvel laadis Evert Poom YouTube'i üles video pealkirjaga «RINGVAADE», milles kritiseeris ETV päevakajalise meelelahutussaate toonast reporterit Mai Pallingut. Täpsemalt võttis noormees ette Pallingu intervjuu USA superstaar Lenny Kravitziga ja tema vürtsikate kommentaaridega video on tänaseks päevaks kogunud üle 140 000 vaatamise. Kui Mai Palling video suureks fänniks ei osutunud, siis Evertist sai kiirelt üks nõutumaid sisuloojaid Eestis.







Hoolimata oma populaarsusest, valmistab Poom uusi videoid pigem harva ja siis, kui keegi seda oodata ei oska. Juba mitu aastat tagasi tegevust alustanud mehe kanalilt leiab kõigest kaheksa videot, millel kokku üle miljoni vaatamise. Evert on oma hammast teritanud nii Mai Pallingu ja Marko Reikopi kallal kui võtnud ette ka näiteks Katrin Siska videoblogid ning seksiekspert Epp Kärsini.



Hetkel Londonis elaval ja õppival Evertil on YouTube'is kokku üle 21 6000 jälgija, Instagramis on neid aga umbes 16 500. Noormees on kasvatanud endale korraliku jälgijaskonna, kellega ei pelga vestelda ka paljude staaride jaoks tabudest teemadest. Alles tänavu veebruaris ühines Eesti üks armastatumaid juutuubereid Evert Poom sotsiaalministeeriumi kampaaniaga #samapaljuinimene ning rääkis avameelselt raskustest, millega on pidanud homoseksuaalina üles kasvades silmitsi seisma (Loe lähemalt Hoolimata oma populaarsusest, valmistab Poom uusi videoid pigem harva ja siis, kui keegi seda oodata ei oska. Juba mitu aastat tagasi tegevust alustanud mehe kanalilt leiab kõigest kaheksa videot, millel kokku üle miljoni vaatamise. Evert on oma hammast teritanud nii Mai Pallingu ja Marko Reikopi kallal kui võtnud ette ka näiteks Katrin Siska videoblogid ning seksiekspert Epp Kärsini.Hetkel Londonis elaval ja õppival Evertil on YouTube'is kokku üle 21 6000 jälgija, Instagramis on neid aga umbes 16 500. Noormees on kasvatanud endale korraliku jälgijaskonna, kellega ei pelga vestelda ka paljude staaride jaoks tabudest teemadest. Alles tänavu veebruaris ühines Eesti üks armastatumaid juutuubereid Evert Poom sotsiaalministeeriumi kampaaniaga #samapaljuinimene ning rääkis avameelselt raskustest, millega on pidanud homoseksuaalina üles kasvades silmitsi seisma (Loe lähemalt SIIT ). Viimaste päevade jooksul on Poom lahanud aga Eestis valitsevalt rassismiprobleemi.



Meelelahutussaate «Su nägu kõlab tuttavalt» mustanahalisi kujutanud etteastete problemaatilisust on ka varasemalt puudutatud, kuid seni polnud ükski saate osaline oma tegude eest vastutust võtnud. «Vabandust, aga kui sa tead, et selline asi teeb inimestele haiget ja on ohtlik, mitte niisama, vaid selle taga on pikk ajalugu ja sa ignoreerid seda, sest «meil selliseid probleeme ju pole», «see toimub kusagil kaugel», «see ei olnud mõeldud kellelegi haiget tegemiseks», ehk siis «ma tean, et see on rassistlik, aga mul on ükskõik»,» võttis Poom oma sotsiaalmeedia vahendusel sõna. «Ja kui öeldakse, et see ei ole «blackface» kui inimene «kehastub»: kes oled sina seda siin Eestis otsustama ja mis seal üldse vahet on kui miljonid inimesed, kes päriselt on mustanahalised ütlevad, et see ON «blackface» ja paluvad seda sul palun mitte teha!?» lisas ta.

Evert tägis oma Instagrami storydes ära mitmed näosaates osalenud staarid, seal hulgas Karl-Erik Taukari, Nele-Liis Vaiksoo, Daniel Levi Viinalassi, Lenna Kuurma, Sepo Seemanni, Elina Borni ja Ott Leplandi. «Ütle midagi!» palus noormees. «Nüüd ja praegu ongi aeg öelda midagi,» lisas Evert ja seletas, et tema eesmärk pole kedagi rünnata, vaid keegi peab lõpuks julguse kokku võtma. «Jah, nõus. See on väga vale ja sellest peab rääkima. AGA, kuidas sa selles suhtes end tunned, et kogu su kuulsus on saavutatud teiste inimeste mõnitamistega,» sai Poom oma ülekutse peale samuti kriitikat. «Esimesed videoid, kus Mai Pallingut mõnitasid, olid veel eriti retsid. Kahepalgeline much?»



«Hetkel tundub, et artistid pigem peidavad ennast blackface'i taha ja teevad nalja, mitte ei tee seda austusega. Täpselt nii nagu blackface algas – tsirkuse jaoks. Kui tegemist oleks laulusaatega ja mitte nalja tegemisega / naljasaatega...paneks nad rõhku laulmisele ja mustanahalist artisti järgi tehes ei ole oluline nahavärv,» ütleb Poom. «Kas see, kui Sepo Seeman tegi Aretha Franklinit – ma kahtlen, et selle mõte oli südantliigutavalt tõetruult teda järgi teha. Eriti, kui Aretha Franklin on pühendanud terve oma elu vähemuste õiguste eest seismisele.»





Sepo Seeman näosaates Aretha Franklinit parodeerimas FOTO: Viktor Burkivski



Üks teine Poomi jälgijatest lausus, et arvesse tuleks võtta ka seda, et need artistid / näitlejad ja kunstnikud tegid seda selleks, et end ära elatada: «Ei usu mingil juhul, et Sepo Seeman ärkas salvestuse hommikul ja otsustas rassismi õhutamiseks soulikuninganna Aretha Franklinik blackface'iga maha teha,» seisis Evertile saadetud kirjas. «Suuresti mängivad rolli pigem produtsentide otsused. Ärme hävita Eesti legendaarsete kultuuritegelaste elusid, et neid pärast surma jälle «igatsevate» postitustega taga nutta. Toetan 100 % #blm liikumist, aga tunnen, et teed Eesti talentidele natukene ülekohut.»



Evert Poom seletab, et ei tahahi kellegi elu rikkuda ja tema mõte on alustada vaid vestlust. «Põhjus, miks ma neid «call outin» on see, et terve (üks nimetamata keskkool) ründas mind ja õigustas seda esitust enamasti argumendiga – «aga näosaates ju oli». Kui need samad inimesed võtaks sõna ja tunnistaks oma viga, siis võib-olla jõuab noortele ka kohale. Ma ei arva, et nad on rassistid, aga praeguses olukorras vaikida...Ma ei tea,» sõnab sisulooja ja lisab, et tal endal pole vaja vabandust, vaid ta räägib (proovib vähemalt) nende inimeste eest, kes ei julge midagi öelda, sest nad saavad selle tagajärjel lihtsalt räige sõimu ohvriks.



«Esiteks, kui sa oled avaliku elu tegelane, siis sa pead võtma vastutuse. Kui see oli 3-4 aastat tagasi ja sa tead nüüd paremini, siis lihtsalt ütle seda ja kõik saavad aru...ja oleme ausad – nende karjäär mingit hoopi ei saa, sest me elame siiski Eestis,» seletab Poom. «Kui sa praegu vaikid, siis sa konkreetselt ütlesid, et «see, mis ma tegin on OK». Mul ei ole vaja kellegi vabandust. See ei ole vajalik mulle, vaid kõikidele nendele noortele, kelle näite järgi nad seda teemat õigeks peavad.»



Evert Poomi poolt algatatud arutelule reageeris esimesena 2014. aastal näosaate 3. hooajas osalenud lauljatar Kristel Aaslaid. «Viimaste sündmuste taustal tunnen, et peaksin adresseerima üht oma minevikus tehtud rumalat viga, mis on pikalt närinud mind,» lausus Kristel sotsiaalmeediasse läkitatud pöördumises. «Tol hetkel, kui mina võtsin näosaatest osa ja kehastusin suurest austusest Ella Fitzgeraldiks, ei teadnud ega viinud ma kokku, mida selline number tegelikult tähendab – kavatsused olgu olnud, mis tahes.» Aaslaid nentis, et oli rumal ja ignorantne inimene: «Nüüd tean ma paremini. Praegu on õige aeg õppida ja aru saada, mis on toimumas meie ümber. Kuula ja kasuta oma häält, et teistelegi teada anda – rumalus ei tohi võita,» lisas ta.

Eile vabandasid ka saate 6. hooaja osalised Elina Born ja Daniel Levi Viinalass. «Ma ei olnud sellel teemal haritud ega osanud näha, et see võib teha kellelegi haiget. See ei olnud kuidagi mõeldud kellegi kritiseerimiseks või kellegi üle naermiseks,» lausus Born. Lauljatar nentis ka, et kahjuks ei saa tehtut tegemata jätta, kuid alati saab õppida olla paremad ja teadlikumad inimesed.



«Ma kuulan, õpin ja teen paremini. Nagu väga paljusid teisi artiste, muusikuid, laulukirjutajaid ja esinejaid, on ka mind suuresti mõjutanud peamiselt tumedanahalised artistid,» sõnas Viinalass. Mees tunnistab ka, et kuigi ta on oma lemmikuid palju kuulanud ja neilt mõjutusi saanud, ei saa ta ilmselt päriselt kunagi mõistma kannatusi, mis neile osaks on saanud. «Seetõttu teebki see mind äärmiselt kurvaks, et ühte minu Marvin Gaye loo esitust on peetud solvavaks. Mul on hea meel, et sain sellest kogemusest õppida ja tean nüüd paremini. Ma tõesti usun, et kõik inimesed on võrdsed ja ma teen kindlaks, et mu teod ka nendele tõekspidamistele vastaks. Seisan kõigi oma mustade vendade ja õdedega ning nõustun, et käes on aeg muutusteks.»



Näosaate produtsent Kaupo Karelson ei soostunud nädala alguses arvamust avaldama, kas mustanahaliste kehastamine sellisel moel on problemaatiline või mitte. «Näosaade on äraolnud saade, mul ei ole põhjust kommenteerida,» ütles ta Elu24-le. Teemat on aga omal moel kommenteerinud näosaate esimene saatejuht Mart Sander. Kui eile mattus suurem osa sotsiaalmeediast pimedusse ja avaliku elu tegelased muutsid oma profiilipildi mustaks ruuduks, siis Mart Sander pani enda profiilipildiks hoopis valge ruudu. «Kas see musta ruudu kampaania ei ole näkku sülitamine ühe riigi politseijõududele, kes teevad oma tööd?» põrutas telemees. «Kallis Mart Sander. Sa oled Eestis elav gei mees. Esimene gay pride oli mäss politsei vägivalla vastu. Iga-aastane gay pride on mälestamaks seda, mida sinu enda kogukond pidi läbi elama ja kui kaugele me oleme kollektiivselt jõudnud,» pöördub Evert Instagrami vahendusel Mart Sanderi poole. «Sina, ka siin väikeses Eestis, naudid selle kõige vilju ja need, kes alustasid mässu sinu õiguste nimel, olid just mustanahalised inimesed. Nad seisid sinu eest – nüüd on aeg sul seista nende eest. Jah, ka siin väikeses Eestis.»