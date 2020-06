Putinit kritiseerinud šamaan pandi piiramata ajaks psühhiaatriahaiglasse

Sahha vabariigi pealinnast Jakutskist pärit isehakanud šamaan Aleksander Gabõšev läbis möödunud aastal jalgsi tuhandeid kilomeetreid, liikudes oma kodukohast Moskva suunas, et president Putin võimult kukutada, teatab themoscowtimes.com.

Teekond Jakutskist Moskvasse on üle 8000 kilomeetri.

Venemaa inimõigusorganisatsiooni Avatud Venemaa esindaja Aleksei Prõanišnikovi sõnul ei mainitud kohtus ega kohtudokumentides, milline on šamaani tervis. Dokumentides oli, et ta «hindas ennast üle» kui arvas, et saab «Putini tagandada».