VIDEO ⟩ Ulja vettehüppaja merepõhjast välja toonud aerutaja oleks peaaegu ise uppunud

Pärast koroonaviiruse eriolukorra piirangute leevendamist kogunesid tuhanded laupäeval, 30. mail, Edela-Inglismaa lõunarannikul, Dorsetis asuvasse randa. Seal asub ka Durdle Door, mis on meres asuv paekivist looduslik kaljukaar.

Aerutamise lainelauaga läks rannailma nautima ka Mike Wiley (31), kellest sai tol päeval ootamatult elupäästja. Nimelt päästis Wiley üle 21-meetrise vettehüppe teinud noormehe, kes oli teadvusetult veepõhja vajunud, vahendab BBC. (Meediaväljaanne The Sun vahendab, et tegu oli umbes 60-meetrise hüppega.)

Southamptonist pärit Wiley ütles, et oli imekaunis paigas aerutamas, kui nägi, kuidas kolm meest tunni jooksul kaljukaarelt alla hüppasid. Neljas noormees pärast hüpet pinnale ei tulnud.

Dorseti maakonnas asuv rand ja Durdle Door kaljukaar. Pilt on tehtud laupäeval, 30. mail, kui randa oli kogunenud hulgaliselt inimesi. Neli noormeest otsustasid tol päeval kaljukaarelt vette hüpata. FOTO: Andrew Matthews/PA/Scanpix

«Ta lendas vette nii kõvasti, et ta isegi ei tulnud pinnale, ta läks otsejoones alla,» kirjeldas Wiley. «Nägin merepõhjas valget keha aga see oli nii sügav, et keegi ei ulatunud temani. Kõik olid paanikas.»

Wiley sõnul kulus ohvrini jõudmiseks viis katset. Ta haaras ohvrilt käest ja hakkas veepinnani ujuma. «Arvasin, et lasen temast lahti, kuna ma ei uskunud, et ma ise pinnale jõuan. Hingasin kogu õhu kopsudest välja.»

«Ujusin läbi valu ja arvasin, et upun – nõnda inimkeha läbi vee vedamine oli raske,» meenutas Wiley.

Lõpuks õnnestus Wileyl ohver randa vedada, kus neli rannas viibivat naist hakkasid teda enne kiirabi saabumist elustama. «Ma tõesti arvasin, et ta ei pääse - ta oli seal (merepõhjas - toim) umbes neli minutit. Mängin seda hetke oma peas pidevalt. Ma ei suuda kirjeldada, kui raske see oli.»

Üks rannas viibivatest inglastest postitas laupäeval aset leidnud sündmusest Youtube'i ka video. Esialgu on näha, kuidas üks noormees seisab kaljukaare peal ja valmistub hüppamiseks. Üks rannas olev pealtnägija viibutab hoiatavalt sõrmega, kuid mõned päevitajad, sealhulgas video autor, karjuvad julgustavalt: «hüppa!»

Kuueminutilise video alguses filmib naisterahvas kokku nelja vettehüppajat, kuid tundub, et kõige viimasest on vaid foto. Video 2.59 minutil filmib naisterahvas rahvamassi, kes on kogunenud Wiley poolt päästetud ohvri ümber. Sel hetkel, Wiley kirjelduste põhjal,päästavad noormehe elu neli naisterahvast.

Video lõpus on ka näha, kuidas kohale saabub päästehelikopter, mille saabumise tõttu on pidanud rannas viibivad päevitajad sotsiaalset distantseerumist eirates koomale tõmbama.

«Inimesed ei tea oma piire, nad arvavad, et vesi on pehme. Nii kõrgelt vette hüppamine on väga ohtlik. Ainuüksi šokk külmast veest võib su hingetuks võtta.»

Kokku sai möödunud laupäeval Durdle Doors kaljukaarel vigastada kolm hüppajat, kes viidi haiglasse. The Sun vahendab, et vettehüppajal, kelle Wiley päästis, on selgroovigastus.

Kõrgelt kaljukaarelt vette hüpanud noormees kaotas teadvuse, kuid õnnetust pealt näinud 31-aastasel Wiley'l õnnestus ta kaldale vedada. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kohale saabus ka päästekopter, kelle pärast rannas olnud inglased pidid koomale tõmbama ja sotsiaalse distantsi reegleid eirama. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost