Teadlased leidsid maailma kõige puhtama õhuga paiga

Väga puhas õhk on Antarktikat ümbritseva Lõuna-Jäämere ehk Lõunaookeani kohal, teatab cnn.com.

Kliima ja ilm on omavahel tihedalt seotud, ühendades maailma iga osa teiste piirkondadega.

Teadlastel on keeruline leida Maal paika, mida inimesed ei mõjuta ja mis ei ole inimtekkelise kliimamuutuse tõttu muutunud.

Kliimateadlane Sonia Kreidenweis ja ta meeskond arvasid juba enne uuringut, et Lõunaookeani kohal olev õhk on inimtegevusest ja mandritelt pärit tolmust puutumata, kuid nad tahtsid olla selles kindlad.

Teadlased leidsid, et Lõunaookeani õhukiht, mis mõjutab alumise atmosfäärikihi pilvi, on inimtekkelistest aerosooliosakestest puhas, kaasa arvatud fossiilsetest kütuseosakestest ning väetise tootmisel ja reovee puhastamisel tekkivatest osakestest. Samuti osadest, mis pärinevad maailma teistest paikadest.

Õhusaastet põhjustavad aerosoolid, mis on õhus hõljuvad tahked ja vedelad osakesed ning gaasid.

Teadlased otsustasid uurida, mis õhus on ja kust see pärit on, kasutades diagnostilise vahendina õhus leiduvaid baktereid.