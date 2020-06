MILJONIMÄSS ⟩ Kuidas «Sõprade» näitlejad endile kambakesi hiigelpalgad välja võitlesid

Kuigi «Sõprade» viimane hooaeg sai purki juba 17 aastat tagasi, on vähesed telesarjad suutnud vahepeal suutnud sedavõrd hästi ajahambale vastu pidada – kuueliikmelisest New Yorgi sõpruskonnast rääkiv lustakas sitcom on siiani omanikfirma üks hinnalisemaid lüpsilehmi ning teenib voogedastuskeskkondades tänase päevani näitlejatele palka.

Tõsijutt – Warner Bros kasseerib sarja näitamisõiguse eest siiani eri kanalitelt (nende hulgas taas ka Kanal 2) kokku umbes 1 miljard dollarit aastas. Omal ajal tehtud äärmiselt nutikad lepingud toovad näitlejatele selle summa pealt sisse 2% ehk 20 miljonit dollarit per nase. Kui arvestada siia juurde inflatsioon ja kõik need aastad, mis sarja on ülemaailmselt näidatud, siis kerkivad summad veelgi ning tulemus saab õige muljetavaldav. See kõik ei tulnud näitlejatele aga hõbekandikul kätte ning šampanja joomiseks tuli enne ka riske võtta.

Kuidas see neil küll õnnestus?

Esimese hooaja eest, mille startides olid enamik näitlejaskonnast vaatamata üksikutele rollidele teles ja kinos tundmatud näod, maksti igale näitlejale ühe episoodi eest mitmete allikate kinnitusel palka 22 500 dollarit. See oli suur raha, arvestades, et nii mõnelgi näitlejal olid näpud läbimurdehetkeks ikka põhjas mis põhjas (Matt LeBlanc on meenutanud, et tal oli hinge taga 11 dollarit). Keegi noortest näitlejatest poleks ilmselt osanud unistadagi, et ühel hetkel kasvab see summa 50-kordseks.

22. septembril 1994 Ameerika Ühendriikides NBC telekanalil kell pool üheksa õhtul eetrisse läinud pilootepisoodi vaatas 22 miljonit inimest ning hitt oli sündinud. Paraku oli sellega seoses sündinud ka palgalõhe, sest esimene hooaeg ja sellega kaasnenud meedia ning fännide tähelepanu näitas ära, kelle teise hooaja palganumber teistest kopsakam saab olema (vihje: Ross ja Rachel). Nii tasustatigi näitlejaid 1995. aastal juba õige ebaühtlaselt ning see ei jäänud saladuseks ka tiimi sees.