Laiemas plaanis andsid kõik need põlevad autod, katkised aknad ja poevargused mulle tunnistust sellest, et probleem on nüüd viroloogide laualt liikunud edasi raiotoloogide kätte. Selle oskussõna mõtlesin ma praegu ise välja. Riot [hääldusega raiot] tähendab inglise keeles teatavasti mässu, nii et raiotoloog on seega mässuõpetlane. Praktiseerivaid raiotolooge tuntakse ka revolutsionääride nime all. Ent milles seisneb siis oma asukohta vahetanud probleem?