Itaalia avas end täna eurooplastele: ärge kartke, ainus oht on, et lähete paksuks

Itaalia võimud samas kardavad, et riigi sünged koroonaviiruse arvud peletavad turistid eemale. Itaalia naaberriikide Austria ja Šveitsi võimud ei soovita oma kodanikel sõita Itaaliasse, kuna peavad seda koroonaviiruse ja viirushaiguse tõttu seni ohtlikuks.

Itaalia välisminister Luigi Di Maio sõnas, et teised riigid ei peaks Itaaliat kohtlema nagu pidalitõbist, sest koroonaviirus on seal kontrolli all ja väljast tulnutele ei ole ohtu.