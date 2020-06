VIDEO ⟩ Minneapolises hukkunud George Floydi tütre ema: isa ei näe lapse kasvamist

«Gianna oli harjunud, et isa käib teda vaatamas ja nad on isaga koos. Ma ei teadnud, kuidas tütrele öelda, et ta isa on surnud. Gianna hakkas siis küsima, et miks televiisoris korratakse pidevalt tema isa nime. Laps sai aru, et isa on surnud ja ma pidid talle selgitama, mis juhtus,» jätkas naine.