Liis Lemsalu Eesti Laulu peale veel ei mõtle: tahaks, et Uku saaks ära käia

«Mul oleks tegelikult väga hea meel, kui saaksin minna Eesti Laulule. Ma aga tunnen ja tahan, et see lugu oleks siis ikka väga sobilik ja õige. Praegu mul seda lugu kindlasti ei ole ja ma isegi ei ole Eesti Laulu peale üldse mõelnud,» tunnistab Liis. «Ma ikkagi tahaks, et Uku saaks ära käia meid esindamas. Muidugi oleks see ülimalt kihvt kogemus ja saaks teha midagi ägedat – ma ei tea veel mida, aga kindlasti midagi saaks teha. See on kindlasti üks asi, mida tahaks teha ja n-ö linnuke kirja saada.» Sarnaselt teistele muusikutele jõudis ka Lemsalu karantiini ajal uue loominguga tegeleda – möödunud reedel ilmus koostöös reketi ja Avoid Dave'iga popihõnguline räpipala «Magad vä?» ning oodata on veel lisa: «Ootame õiget aega ja momenti, et siis veel edasi liikuda mingite teiste projektidega, aga praegu on antud lugu kindlasti kõige-kõige ägedam ja kõige tähtsam. Käed rüpes ma kindlasti istu – siin juba teised asjad on tegelikult tagakuklas nagu olemas. Juba ideetame ja äri n-ö käib.»

«Koostöö sündis niimoodi, et Tom tegi ettepaneku. Tegelikult meil on olnud väga-väga-väga mitu aastat see idee, et võiks midagi koos teha, aga kuidagi need ajad ei ole sobinud või miskit on alati takistuseks olnud, aga nüüd seekord sai,» meenutab ta. «Mulle meeldib selle loo emotsioon. Nii palju, kui ma olen kuulnud ja laskunud seda väga vähestele inimestele, siis nad on öelnud «Aaa, saigi läbi? Ma oleks tahtnud, et see veel ketrab ja ketrab ja ketrab». Et mulle vist meeldib see emotsioon, mis on inimestes juba väga väheste kuulamistega tekkinud.»



Liis seletab, et räpilugude puhul on tema jaoks kõige olulisem biit: «See peab minu jaoks toimima. Tol hetkel, kui mulle see demo saadeti, siis ei olnudki sõnu, viisi ega mitte midagi – oligi lihtsalt see biit. Mul on üks eelnev kogemus veel räpparitega nii-öelda koostööd tehes ja siis mulle saadeti ka ainult biit ehk ma valideerin loo läbi biidi ja käesoleva loo biit mulle nii meeldis.»



Lauljatar nendib, et koostööpakkumisi räpparitelt tuleb tal päris palju, kuid seni on temalt jah-sõna välja meelitanud vaid kaks artisti: «Pakkumisi tuleb palju, aga see demode voor teeb minu jaoks selgeks, kas ma praegu tunnen, et ma tahaksin koostööd teha. Aga alati on ülitore, kui inimesed pakuvad ja peavad mind meeles.» 2016. aastal ilmunud 5MIINUSE kauamängivalt «Korralik Saavutus – Aasta Plaat» leiab pala nimega «Fuuria», mille featuring nimistus oli kirjas ka salapärane Jalgpalluri Tütar, kes pole ei keegi muu kui Liis Lemsalu. «Ma olin kunagi Jalgpalluri Tütar ja ikka veel olen, nii et faktid on õiged,» muigab ta. «Räpp on tore ja hetkel on see veel eriti niivõrd skenes sees, et see on põhimõtteliselt ikkagi number üks asi, mida kuulatakse. Räpp on mulle meeldinud juba lapsest saadik ja tore on vahepeal teha selliseid räpiasju.»