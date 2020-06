KUUMAD KAADRID ⟩ Oled ilmselt kuulnud Vene Kim Kardashianist, aga kas sa Colombia oma ka tead?

Briti väljaanne Daily Star kirjutab ka, et Mariana saab fännidelt tihti ka kalleid kingitusi, milleks on erinevad luksuskaubad, nagu näiteks Versace ja Gucci moebrändide riided ja kotid.

Samuti saab naine sotsiaalmeedias ka rohkelt abieluettepanekuid, kuigi tal on kallim olemas. «Talle meeldib see, et ma meestelt palju tähelepanu saan. Ta on uhke, et tal on edukas, tahetud ja iseseisev naine,» selgitas Mariana.

Ka avaldas naine Daily Starile, kuidas üks tema «fännidest» teda aastaid ahistas. Kui naine ta konto ära blokeeris, lõi mees mitu uut kontot ja kirjutas talle edasi. «Ta saatis mulle ka pildi seksinukust, mis nägi täpselt minu moodi välja. Ta ütles mulle, et ta pöördus ühe ettevõtte poole, mis laseb klientidel ise otsustada, missuguse välimusega nukku nad soovivad. Ta kasutas ühte minu pilti.»

«Ta ütles mulle ka, et tegi seda, sest saab aru, et ma olen tema jaoks kättesaamatu ja see on ainuke viis, kuidas ta saab mind enda läheduses hoida.»

Colombia Kim Kardashianiks on naine tituleeritud, sest fännidele meenutab ta välimuselt USA tõsielustaari. Mariana pole loomulikult ei esimene ega viimane instastaar, kellele selline tiitel on antud. Näiteks on Vene Kim Kardashianiks tituleeritud 25-aastane Vene modell Anastasia Kvitko ja Briti Kardashiniks on nimetatud 26-aastane modell Demi Rose.