INTERVJUU ⟩ Lauljanna Eleryn Tiit vajus laua alla, kui nägi saatejuhtide uskumatut kingitust

Saatesse võtsid Indrek Vaheoja ja Jüri Pootsmann ta vastu aga suisa õõvastava kingitusega. Nimelt sai neiu endale tordi, millel olid varbad! Veidral kingil on aga ajalugu - nimelt vastas Eleryn hiljuti «Õhtu!» saates mõnedele piinlikele küsimustele ja tunnistas, et kehaosadest kõige ebameeldivamad tunduvad talle varbad.

Kui 24 -aastane neiu taas rääkima sunniti, avaldas ta aga mõndagi uue singli saamisloo kohta. «Oled nüüd ka suure maailmakuulsa plaadifirma katuse all - Sony Music?» meenutas Jüri. Eleryni sõnul on seal tõeliselt tore ning ta on tänulik tiimile, kes teda igapäevaselt aitavad asjadega, millest jõud üle ei käi.

Singli sõnade ja muusika loomisega tegeles Eleryn aga ise, seal olid samuti kõrval mitu olulist inimest. «Raheliga (parim sõbranna) on selline lugu, et temaga me arutamegi hästi palju,» kirjeldas lauljanna. Nii läkski ta sõnadega sõbranna juurde, kus need said hoolega üle vaadatud.