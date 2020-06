Lahkamine näitas, et Minneapolises elu kaotanud George Floydil oli koroonaviirus

20-leheküljelises raportis on kirjas, mis põhjustas ta surma, kuid seal mainitakse ka seda, et tal oli koroonaviirus, teatab cnn.com.

Raportis on tema ametlikuks surmapõhjuseks «kardiopulmonaarne seiskumine, mille teket mõjutas korrakaitsjate poolne jõukasutamine ja kaelaosa kokkusurumine» ehk tavakeeles põlve surumine kaelale, mille tagajärjel tekkis südame seiskumine.

Lahkamisrastid rõhutasid, et Floydi surmas ei mänginud koroonaviirus mitte mingisugust rolli ning arvatavalt ei saanud teda kinni pidanud ja ta peal jõudu kasutanud politseinikud nakkust.

Floyd palus mitmel korral kähiseva häälega, et politseinik võtaks oma põlve ära, sest ta ei saa hingata, kuid Chauvin ei teinud seda.

Kui korrakaitsjad said aru, et Floydiga on midagi valesti, kutsusid nad kiirabi, mis viis mehe haiglasse. Arstid ei saanud enam ta elu päästa ja ta tunnistati surnuks.