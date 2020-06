Näosaates osalenud Hanna Martinson: mul on äärmiselt piinlik

Naine nentis, et suuresti tänu näosatele saab ta teha seda, mida ta täna teeb: «Sinna minnes aga teadsin ma väga hästi, et seal loosirattas on üks tumedanahaline artist. Sellega pidime me kõik arvestama ja me teame seda. Oma lavapartneriks kutsusin ma Getter Jaani ja me tegime Salt‐N‐Pepa't ja seda ainult austusest nende muusika vastu. Ja mulle väga meeldib see kollektiiv. Ütlen ausalt, ma ei osanud isegi mõelda selle peale, et ma teen midagi valesti. Kui ma seda praegu ütlen, siis see tundub fucking lollus. Ja see oligi. Kui sellest tuli skandaal, et me tegime Salt‐N‐Pepa't, siis ma ei saanudki kohe aru, milles probleem on ja miks on sellest tulnud skandaal.»

«Siis ma lugesin, et me tegime blackface'i ja ma ei olnud sellest midagi kuulnud. Ja ma saan aru, et kui ma sõidan 50 alal 70-ga, siis see, et ma seda ei teadnud, ei tähenda, et mulle ei saaks teha trahvi. Aga päriselt, ma ei olnud sellest isegi midagi kuulnud. Kohe, kui ma lugesin, läbi blackface'i ajaloo ja mida see endast kujutab, siis isegi, kui meie eesmärk ei olnud teha nalja, siis me tegime blackface'i ehk siis mul on äärmiselt piinlik. Esiteks Getteri eest, et ta sinna tuli ja, et tema sai kogu kriitika endale, kuigi mina olin tegelikult seda kõike väärt. Aga kõige rohkem on mul piinlik nende inimeste ees, keda ma oma teguviisiga solvasin seda artisti järele tehes,» ütles Hanna nördinult.



Hanna seletas, et on vabandamise peale mõelnud juba pikemat aega, kuid otsustas vaikida: «Ma tõesti kartsin ja ma ei osanud selle teemaga ringi käia.» Hanna seletas ka, et kui teisipäeval postitasid paljud oma sotsiaalmeediakontodele mustad ruudud, siis tema seda ei teinud, sest ta tundis, et tal pole selleks õigust, kuna ta pole vabandanud. «Ma ei saa rääkida teiste artistide eest, aga mina seda tänasel päeval enam kohe kindlasti ei teeks ja ma arvan, et nad kõik tegelikult räägiksid sama juttu (ma vähemalt väga loodan).»



2017. aasta sügisel näosaate 6. hooajas osalenud Hanna Martinson kehastas saates nii hiljuti manala teele läinud rock'n'roll'i-lauljat Little Richardit ja lauljatar Rozallat kui ka koos Getter Jaaniga hiphopi duot Salt-N-Pepa.