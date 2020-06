VIDEO ⟩ Sussexi hertsoginna Meghan võttis George Floydi surma teemal sõna

Hertsoginna sõnul on praegu Ameerika Ühendriikides toimuv kohutav ning sel teemal rääkimine teeb ta närviliseks, kuid väga vale on see, kui suu sel teemal kinni hoitakse, teatab standard.co.uk.

Meghan vabandas lõpetajate ees, et nad astuvad ellu maailmas, mis ei ole selline, nagu nemad seda vääriksid, kuid samas julgustas neid saama juhtideks, keda on maailmale vaja.

Tuntud naise sõnul ei teadnud ta kohe, mida öelda, kuid ta tahtis, et ta sõnad oleksid õiged ja mõjuvad.

«Sain aru, et ainus vale asi on see, kui juhtunust ei räägita. George Floydi elu oli tähtis ja veel paljude teiste afroameeriklaste elu oli ja on tähtis. On palju inimesi, kelle nime me teame ja kelle nime me ei tea, kuid ka nemad on tähtsad,» sõnas pooleldi afroameeriklasest hertsoginna.

Sussexi hertsoginna Meghan esines video vahendusel Los Angelese keskkooli lõpetajatele, kommenteerides ka afroameeriklase George Floydi surma FOTO: THE DUCHESS OF SUSSEX/Duchess of Sussex via REUTERS/Scanpix

Meghan viitas oma endisele õpetajale, kes julgustas teda ja teisi alati ütlema välja, mis on väljaütlemist väärt.

«Kui olin 15-aastane, tegin vabatahtlikku tööd. Mulle meenus sellest ajast üks mu õpetaja, proua Pollia, kes alati ütles, et teiste vajadused on alati tähtsamad kui sinu hirmud. Olen oma elus sellest lähtunud ja olen sellele viimase nädala jooksul palju mõelnud. Mul on kahju, et praeguses maailmas on palju vägivalda ja vihkamist,» sõnas hertsoginna.

Meghan jätkas, kirjeldades oma lapsepõlvemälestust, kui Los Angeleses olid mässud.

«Olin siis kas 11- 12-aastane, kui Los Angeleses olid väljaastumised, mis olid põhjustatud rassismist. Mäletan liikumiskeeldu, koju kiirustamist ning suitsu ja põlenguid. Samuti nägin mehi relvadega. Kui jõudsin kodu juurde, siis nägin ühte sealset puud, mis alati seal oli, kõrbenuna. Need mälestused ei kao,» sõnas segavereline hertsoginna.

Meghan kutsus noori üles liituma liikumistega, mis muudavad maailma paremaks ning toetama üksteist rasketel aegadel.

Hertsoginna lisas, et praegusel ajal on ühiskonna vundament lagunemas ja on aeg uus luua. See mõjutab kõiki ja kõigil, eelkõige noortel, on õigus sõna võtta ja oma nägemust edastada.

Ta lisas, et noored saavad oma häält kasutada tugevamini kui varem, sest alates 18. eluaastast saavad nad hääletada.

«Kui olete avatud, siis tekib teil empaatia nende suhtes, kes näevad maailma erinevalt kui teie. Meie koolis õpetati olema uudishimulikud, avatud ja erksad. Tean, et afroameeriklaste elu on tähtis, seda teate ka teie. Olen uhke, et saan teid oma kaasvilistlasteks nimetada. Soovin teile selle tähtsa päeva puhul õnne. Loodan, et teist saavad juhid, keda on maailmale väga vaja,» lõpetas Meghan kõne.

George Floyd suri 25. mail Minneapolises politseivägivalla tagajärjel. Ta surm käivitas USAs ulatuslikud rahutused, mis kestavad seni.

USAs Minneapolises elu kaotanud afroameeriklase George Floydi pilt Keenias Nairobis FOTO: BAZ RATNER/REUTERS

Protestijad nõuavad politseivägivalla lõpetamist ja tumedanahaliste õiguste kaitsmist.

Lisaks USAle toimuvad maailma mitmetes riikides toetavad protestid, kaasa arvatud Aafrikas.