Kolleegid süüdistavad menusarja «Glee» tähte rassismis

Heather Morris, kes kehastas Brittany Pierce'i, ütles, et ka temal oli koos Leaga raske töötada ja naine käitus teistega tihti lugupidamatult. «Lubage mul väga selgelt öelda, et viha on Ameerikas valitsev haigus, mida me püüame ravida, nii et ma ei tahaks kunagi teisi vihaga üle valada,» kirjutas Morris. «Kas temaga oli ebameeldiv koos töötada? Vägagi! Usun, et nii pikalt teisi lugupidamatult kohelnud Lea peaks oma tegude eest vastutama.» Heather nentis siiski, et see oli ka osalt kõigi nende endi süü, et nad sel teemal varem suud ei paotanud.



Lea Michele on nüüdseks Samantha ees avalikult vabandanud: «Kuigi ma ei mäleta, et oleksin kunagi seda konkreetset avaldust teinud ja ma pole kunagi teisi hinnanud nende tausta või nahavärvi järgi, pole see tegelikult oluline. On oluline, et ma tegutsesin selgelt viisil, mis tegi teistele inimestele haiget. Kas see oli siis minu privilegeeritud positsiooni ja vaatenurga tõttu, aga mõjusin kohati tundetult või sobimatult ...Või oli see lihtsalt minu ebaküpsus ja see, et mul oli lihtsalt asjatult raske, vabandan oma käitumise ja põhjustatud valu pärast. Me kõik võime kasvada ja muutuda ning ma olen neid viimaseid kuid kindlasti kasutanud oma puuduste hindamiseks.»



Pärast vabandust võttis sõna ka Leaga Broadway lava jaganud näitleja Gerard Canonico: «Sa polnud midagi muud kui tõeline õudusunenägu nii minu kui ka mu kolleegide jaoks. Sa tekitasid meis tunde nagu me ei kuuluks sinna. Püüdsin aastaid olla sinu vastu kena, kuid tulemuseta.» Canonico andis ka Lea vabandusele hävitava hinnangu – tema sõnul polnud see üldse siiras ja naine lükkas süü lihtsalt teiste kaela.