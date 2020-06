Tõeline trennihull: Ronaldo näitas itaallastele, miks ta nii hea on

Portugali vutitäht Cristiano Ronaldo on siinkohal hea näide. Ronaldo on tuntud, kui ülikõva treenija. Ta teeb alati rohkem harjutusi, kui ette nähtud ning kannab ekstra hoolt oma keha füüsilise konditsiooni eest.

Itaalia jalgpalli kõrgliiga Serie A mängud jätkuvad taas 20. juunil. Ronaldo koduklubi Juventus on sarja liider, ühe punkti kaugusel asub Roma Lazio. Mängimata on veel 12 vooru. Ronaldo on põmmutanud 21 väravat, enim skoorinud on Lazio mängumees Ciro Immobile, kelle arvel on 27 tabamust.