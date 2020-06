Paul Neitsov: mina mustade parodeerimises rassismi ei näe

Massirahutused on tekitanud meediatormi üle kogu maailm – ka Eestis on rassismiprobleem osutunud päevakajalisemaks kui kunagi varem ja üksteise järel on asunud aastate jooksul telesaates «Su nägu kõlab tuttavalt» tumedanahalisteks kuulsusteks kehastunud artistid vabandust paluma. Kuigi Paul Neitsov pole paroodiasaates ise lavale astunud, ei näe ta põhjust, miks saates osalenud staarid oma etteastete pärast vabandama peaksid.



«Olles õppinud jazzmuusika ajalugu tean, et mustad ja valged on üksteist parodeerinud aastasadu. Üritaks mingi normaalse tasakaalu leida selles «rassismivastases sõjas»? Rassism on aktsepteerimatu nähtus, aga MINA mustade parodeerimises rassismi ei näe,» teatab Neitsov sotsiaalmeedia vahendusel. «Samas ei pane neid avaldusi artistidele pahaks, sest tean omal nahal, kuidas toimetab meie meelelahutusmeedia.»



