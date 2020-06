Rekordinaine kaotas oma võimsa tiitli, kui ränk õnnetus talt küüned küljest rebis

Lee Redmond otsustas 1979. aastal, et ta ei lõika enam oma küüsi. Ameeriklanna hooldas neid iga päev sooja oliiviõliga ning kasutas pudelite kaupa tugevdavat küünelakki, et oma pikki küüsi kaitsta, vahendab Mirror.

Lõpuks kasvasid need rekordiliselt pikaks ning Redmondi pikimate küünte kogupikkus oli 8,5 meetrit! Pikim küüs oli ameeriklanna parema käe pöidlal – 89 sentimeetrit. 2006. aastal kirjutati naine Guinnessi rekorditeraamatusse.

«See oli lihtsalt väljakutse mulle endale, et näha, kui kaugele nad kasvavad enne, kui nad hakkavad kumeraks muutuma,» põhjendas Redmond oma küünte kasvatamist ja lisas: «veider, kuidas nendest saab osa sinust. Arvan, et minu küüned defineerisid mind teiste inimeste jaoks, mind tunti kui küünte proua.»

Redmond tõdes, et ta pidi tihti teistele selgitama, et ta on enamat kui tema pikad küüned.

Lee Redmond 2006. aastal oma ülipikkade küüntega. FOTO: Tom Smart/AP/Scanpix

Kuigi Redmond oli uhke oma küünte üle oli asju, mille pikad küüned raskeks muutsid. Näiteks ei saanud ameeriklanna kasutada lennukites tualettruumi ning pidi enne lendu olema söömata ja joomata kuni 24 tundi.

Kuid ta väidab, et enamikke asju sai ta siiski teha nagu näiteks pesu pesta, kirjutada ja lapselaste järgi hoolitseda. Küsimuse peale, kuidas ta vetsus käis vastas Redmond: «Ettevaatlikult.»

Kolm aastat pärast rekordi napsamist toimus 2009. aasta veebruaris aga ränk autoõnnetus. Avarii hetkel istus Redmond kõrvalistmel ja lendas kokkupõrke järel esiklaasist välja. «Esimene asi, mida ma märkasin oli küüs ja ma hakkasin nutma,» meenutas Redmond.

Ta ütles õnnetuse pealtnägijale, et ta küüned olid purustanud rekordi ning naisterahvas hakkas sündmuskohal Redmondi küüsi kokku korjama. Nüüd hoiab ameeriklanna oma küljest rebitud küüsi kotikeses, et meenutada oma rekordit.

«See oli lihtsalt midagi, millega ma pidin leppima, sest ma ei saanud seda muuta,» nentis ta kurvalt ja lisas: «asi, mis mind kõige enam häiris oli see, et sellest oli saanud minu identiteet. Ja tundsin nagu olin osa enda omast kaotanud.»

«See oli kõige dramaatilisem asi, mis minu elus on juhtunud,» rääkis Redmond toona ja tunnistas, et tema lapselapsed tahtsid, et vanaema oma küüned tagasi liimiks, vahendab Telegraph.

«Ma tegin nendega kõike aga nüüd on palju kergem asju teha. Raskus on hoopis teine. Nüüd, kus raskus on kadunud, mu käed justkui lendavad.»

Kuigi Redmond kaotas autoõnnetusega kaotas oma maailma pikimate küünte tiitli, on tema nimel on siiski läbi aegade kõige pikemate küünte rekord. Praegusel hetkel on maailma pikimate küünte omanik ameeriklanna, Ayanna Williams, kes on oma küüsi kasvatanud üle 20 aasta.

Williamsi küünte kogupikkus jääb kõvasti alla Redmondi omale ning naine on hetkel Guinnessi rekorditeraamatus 576,4 sentimeetriste küüntega. Williamsil kulub oma küünte värvimiseks kuni kakskümmend tundi ja kaks pudelit küünelakki, vahendab guinessworldrecords.com.