USA kõmumeedia: koroonakarantiin on Kim Kardashiani ja Kanye Westi abielule halvasti mõjunud

Koroonaviiruse pandeemia on proovile pannud paljude suhted ning abielud. Tundub, et Kim Kardashian ja Kanye West ei ole erandid ning Us Weekly on juba paar kuud vihjanud, et paari abielu on purunemas.

Ühe allika sõnul on paar viimastel kuudel kõvasti tülitsenud.

«Kim ja Kanye on karantiini ajal päris palju tülitsenud. Kanye käib Kimile väga närvidele,» rääkis allikas. 42-aastane räppar, kes nimetati Forbes ajakirja poolt hiljuti miljardäriks, on keskendud oma loomingule. Nõnda on aga Kardashianile jäänud mulje, et kõik lapsevanema kohustused on tema õlul.

2014. aastal abiellunud paaril on neli last, 6-aastane North, 4-aastane Saint, 2-aastane Chicago ja 11-kuune Psalm. «Kimile valmistab see pettumust, et Kanye ei küsi talt, kuidas lastega abiks olla,» väitis allikas Us Weeklyle.

Väidetavalt pole see esimene kord, kui paari abielus on olnud pingelised ajad. 2016. aastal rääkis Kardashiani sõber Us Weeklyle, et tõsielustaar tunneb end nende abielus juba pikemat aega lõksus olevat.

Samas otsustas Kardashian oma abikaasale toeks olla ja seda ka pärast Westi üpris avalikku närvivapustust.

Kanye West ja Kim Kardashian hakkasid ametlikult käima 2012. aastal, kuid olles varasemalt sõbrad tundsid nad üksteist juba mitu aastat. Paar abiellus 2014. aasta mais. FOTO: FRANCOIS MORI/AP/Scanpix

«Vahel on nad erinevatel lehekülgedel. Kim ärkab varakult ja teeb trenni, Kanye on kaua üleval,» rääkis allikas ekslusiivselt Us Weeklyle.

Allika sõnul on Westil raskem karantiinis olles rutiiniga harjuda. Olgugi, et paaril on probleeme, tõdes allikas, et neil läheb siiski hästi.

«Neil on olnud rohkem aega, et rääkida oma tunnetest, lastest ja tema (Kardashiani - toim) juriidilisest karjäärist ning äriideedest,» nentis allikas, kelle sõnul proovib Kardashian nende perekonda laste nimel koos hoida.

Briti kõmumeedia avaldas, et ka fännid on Kardashiani ja Westi suhte pärast mures, vahendab Mirror. Väidetavalt on fännid teinud isegi panuseid, millal paar enda abielu purunemisest teatab. Mõni arvab, et juba kestva kuu jooksul.

Vaatamata kuulujuttudele postitas Kardashian 25. mail enda isiklikule Instagramile kaks fotot endast ja Westist. «Kuus aastat möödas, terve igavik kuni lõpuni veel minna,» kirjutas Kardashian oma postituse pealkirjas.

Ka West postitas paari tegelikul pulma-aastapäeval (24. mai) Instagrami fotosid nende pulmapäevast. «Kaunist 6. pulma-aastapäeva,» kirjutas West.