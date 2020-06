TRAAGILINE LUGU ⟩ Briti tõsielustaar rääkis pisarates, mis tema Venemaalt saadud kutsikaga juhtus

Inglanna Molly-Mae Hague jagas Youtube'is oma fännidega traagilist lugu oma Pomeraniani kutsikast Härra Chai'st, kes kõigest kuus päeva pärast Inglismaale saabumist ootamatult suri. Kutsika kinkis Haguele neiu 21. sünnipäevaks tema kallim, Tommy Fury.

«Tommy ja mina oleme koera võtmisest rääkinud juba pikemat aega. Me mõlemad kasvasime loomadega üles ja oleme suured loomasõbrad,» põhjendas tõsielustaar. Paari arvates oli õige aeg koerakesega nende väikest pere alustada.

Paar võttis ühendust Venemaal tegutseva aretajaga, kellelt teised kuulsused varem on koeri saanud ja eeldasid, et kõik on korras.

«Ma ei oska kirjeldada, kui õnnelikud me olime, kui me Chai saime. Ta tähendas meile kõike,» kirjeldas inglanna emotsionaalselt. Kaks päeva hiljem märkas aga paar, et nende kõige pisema pereliikmega ei ole kõik korras.

Tõsielustaar kirjeldas, et kutsikas ei söönud eriti, tema väljaheide oli vedel ning ta oksendas. Murelikud koeraomanikud viisid kutsika loomakliinikusse, kus ta jäeti ööseks jälgimisele. Järgmisel päeval sai paar kõne, et nende kutsikas ei elanud ööd üle.

Hague jagas traagilist uudist oma fännidele sotsiaalmeedias ning samal päeval filmis paar ka Youtube'i video, kus nad pikemalt juhtunust rääkisid.

Inglanna sõnul oli lahkamisel selgunud, et kutsika kolju ei olnud piisavalt arenenud. «Tal ei olnud veres ühtegi valgelible,» kirjeldas Hague ja selgitas, et kutsikas ei olnud võimeline ühegi põletiku ega bakteriga võitlema. Lisaks olid mitmed kutsika organid tema keha jaoks liiga suured.

«Kuigi me mõistame kõigi arvamusi seoses Venemaalt tellimise kohta, peate mõistma, et see ei põhjustanud kutsika surma. See ei olnud see, mis ta tappis,» kinnitas noor inglanna. «Ta oleks sellest hoolimata surnud.»

Briti tõsielustaar Molly-Mae Hague (paremal) avaldas emotsionaalses videopostituses, mis tema kutsikaga juhtus. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Tõsielustaar lükkas ümber ka valulikud kuulujutud, et ta võttis koera sotsiaalmeedia aksessuaarina. Nimelt tegi Hague kohe pärast kutsika saamist talle isikliku konto. «Meie elud on sotsiaalmeedias. Minu täiskohaga töö on postitada oma elust ja näidata teile, mida ma teen. Sellepärast oli Chai meie Instagramis,» kaitses Hague end kriitika eest.

«Me ei palu kaastunnet. Me ei vääri kaastunnet. See, mis juhtus on kohutav ja ma lihtsalt tahan, et te mõistaksite, et koera reis Venemaalt ei olnud põhjus, miks ta suri,» täpsustas inglanna oma fännidele.

Lisaks väitis Hague, et aretaja sõnul oli kutsikas täie tervise juures. «Kui meil oleks teine võimalus, siis me ei impordiks koera Venemaalt,» nentis Hague ja lisas lõpetuseks, et kui nad saaks ajas tagasi minna võtaks nad koera Inglismaalt või näiteks varjupaigast.

Üks Inglismaa juhtivatest loomaarstidest ütles briti raadiojaamale Radio 1 Newsbeat, et enne välismaalt koerte ostmist peab peatuma ja mõtlema, vahendab BBC.

Briti veterinaariaassotsiatsiooni juhataja Daniella Dos Santos ütles, et nad märkavad üha suuremat hulka kutsikaid, kes ostetakse välismaalt. Inimesi tõmbab Dos Santose sõnul sageli armas pilt ja hea hind, kuid nad soovitaksid inimestel alati Inglismaa kasvatajatelt nõu küsida ja võimalikult palju uurida, et veenduda koera hooldamises.

«Kui ostate kutsika, peaksite uurima, kus nad on kasvatatud, nägema keskkonda, kus nad on üles kasvatatud, ja eelistatavalt nägema neid ka koos emaga. See on kõik väga keeruline, kui nad tulevad välismaalt,» rääkis Dos Santos.

Loomaarsti sõnul sunnitakse neid koeri Inglismaale saabumisel mõnikord läbima väga pikki autosõite, mis võib nende tervise ohtu seada. «Neid veetakse sageli antisanitaarsetes tingimustes, kus pole piisavalt ruumi, toitu ega vett – ja mõnikord tulevad nad riiki liiga noorelt ja paberimajandusega, mis pole täpne.» Lõppkokkuvõttes võib Dos Santose sõnul põhjustada see mitte ainult terviseprobleeme (kui koerad kannavad teatud haiguste võõraid tüvesid), vaid ka käitumisprobleeme.