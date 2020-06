Kuulsused ja ulmelised kavandid – Elon Muski vana telefoninumbrit kasutav naine saab üliveidraid sõnumeid

Kui Tesla omanik üritas California osariiki koroonapiirangute pärast kohtusse anda, tahtsid paljud ajakirjanikud temalt kommentaari. See NPRi ajakirjanik jõudis aga miljardäri numbrilt hoopis Lyndsay Taylorini, kirjutab ta.

Lyndsay on noor nahahoolduse spetsialist, kes kasutab Elon Muski vana telefoninumbrit. Need sõnumid ja kõned, mis talle tulevad, on sageli ülimalt üllatavad.

Naine ei olnud SpaceXist ja Teslast isegi kuulnud, kuid paar aastat tagasi muutus kõik. «Küsisin emalt, et ma saan neid sõnumeid ja ka kõnesid, aga need on mingile Elon Muskile,» meenutab naine. «Ütlesin, et ei tea, kes see on, ja mu ema suu vajus lahti.»

Iga päev saab ta vähemalt kolm kõne või sõnumit, mis on mõeldud Muskile. Kui miljardär mõnda järgmisesse skandaali satub, tulistatakse aga Lyndsay telefoni lakkamatult.

Uskumatud sõnumid

Kord avaldas üks naine soovi SpaceXiga liituda, meenutas Lyndsay. Kindlasti tahaks paljud saada lennule, mis mõne päeva eest kaks astronauti ISSi viis.

Keegi saatis talle aga kavandi bioonilisest käest. «Esmajoones on see küll väga lahe,» kinnitas naine. «Kuid mul pole aimugi, kuidas seda valmistataks.»

«Arvasin, et olen midagi valesti teinud,» meenutas 25-aastane naine. «See oli suur kergendus, kui sain teada, et mind siiski ei otsitud.»

Lyndsay on saanud ka sõnumi Walt Disney endiselt tippjuhilt John Lasseterilt, kes rõõmustas oma uue tesla üle. «Hämmastav auto! Autopiloot on uskumatu!» kirjutas ta.

Veel enamgi - tuleb välja ed Lyndsay käis samas koolis koos Lassteteri pojaga. «Rääkisin temaga ja vabandasin, et ta isale vastu ei kirjutanud,» meenutas naine. «Naersime selle üle!»