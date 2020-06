RAPORT PALJASTAB ⟩ Tõstmise rahvusvaheline alaliit täiesti korrumpeerunud: kadunud miljonid, dopingumehed pjedestaalil

Põhisüüdlane on aprillis liidu tegevjuhi ameti maha pannud 81-aastane Tamas Ajan, kes toimetas alaliidus tervelt 44 aastat.

Selgus, et endine IWFi juht on kõik dopingutrahvid oma tasku kühveldanud. Liidu kontolt on kadunud nagu tina tuhka üle 10 miljoni dollari.