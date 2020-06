Saksa naiskulturisti uus soeng tekitas sotsiaalmeedias julma vastukaja

Nun wird also noch einmal mindestens 1 Woche alleine trainiert. So langsam geht es einem echt auf die Nerven u d an die Reserven. Wir waren so glücklich das wir Montag endlich, nach 10 Wochen, wieder eröffnen durften. Und dann ändern sie über Nacht einfach die Gesetze, und bumm- wieder zu. Nun angeblich am 01.06.endgültig. Oder aber 08.06.in der 3.Pfase. Es ist echt zum 🤮! Aber die letzten Tage schaffen wir nun auch noch! #training #alone #gym #irongym #arenal #mallorca #geschlossen #corona #covid19 #hoffnung #traurig #wütend #ärgerlich

