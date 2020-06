Laura Põldvere kuulutab riskantse lõikega trikoos suve algust

31-aastane eurovisiooniveteran jagas Instagramis kuuma pilti, millel poseerib napis sinises trikoos. Viimasel nädalal on tõesti lõpuks nii soojaks läinud, et saab talvejope kappi visata ja rannariided selga tõmmata!

«Kuigi sel aastal on kõige toimuva kõrval kohati tunne, et suvi vist ei saabugi, siis here's some good news («siin on häid uudiseid» – toim) – ta on siiski teel!» rõõmustas Põldvere oma fänne.