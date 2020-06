Los Angeles annab vähemalt 100 miljonit dollarit politsei rahast tumedanahalistele

Garcetti teatas kolmapäevasel pressikonverentsil, et linna jaoks on kätte jõudnud oluline pöördepunkt, vahendas Deadline .

Ta lubas, et panustab rassilise võrdsuse loomisse. «On aeg liikuda retoorika juurest tegudeni, mis lõpetaks rassismi meie linnas,» ütles linnapea.

Garcetti kuulutas, et varem välja pakutud eelarves tehakse muudatus, mis võimaldab suunata 250 miljonit dollarit (s.o ca 220 miljonit eurot) tumedanahaliste kogukondadesse. Tema sõnul võimaldab see luua töökohti, parandada haridust ja aidata «paranemisega».