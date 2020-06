Hard Rock Laager kuulutas välja kõik tänavused esinejad

Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi ütles, et tänavu on erandlik aasta: kavas on vaid kodumaised artistid. «Kuid muus osas on külastajatel äratundmisrõõmu küllaga! Vana-Vigala erakordne aura, suurtel lavadel korraliku heli- ja valguspargiga raju programm, turvaline telklaager ja seda kõike mitu päeva järjest,» lisas Haavandi.