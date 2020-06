Rumeenia tennisestaar: koroonaaeg oli isolatsioonist pääsemise aeg

28-aastane Rumeenia esireket rääkis, et mitmekuulisel sunnitud võistluspausil olemine valmistas talle piirutut rõõmu: «Olen sellele perioodile siiralt tänulik. Mõistsin, et olen tegelikult isolatsioonis veetnud viimased kuus aastat. Tundsin alles nüüd, et pean oma elus midagi muutma. Tekkis vajadus millegi emotsionaalse järele.»

«On tõsi, et kuue aasta pikkune isolatsioon reaalsest elust aitas mul tõusta maailma esireketiks, kuid pean õppima õnnelik olema ka ilma tenniseta. Praegu kogen iga päev midagi uut, midagi, mida ma varem ei ole märganud. Mu hing ütleb mulle siiski igal õhtul, et pean kell 22 voodisse minema, sest hommikul ootab mind trenn,» sõnas Halep tennisworldusa.org lehel.

Halep tõusis esimest korda WTA edetabeli esinumbriks ligi kolm aastat tagasi, 9. oktoobril 2017.

«Võtan asju vabamalt ja olen selle üle uhke. Alles nüüd, 28-aastasena märkasin looduse ilu tema täiuses,» tunnistas rumeenlanna.

Kogu elu tennisele ja treeningutele pühendunud Halepil oli koroonaajal puhkus. Puhkus lennureisidest, hotellitubadest, lakkamatustest trennidest.

«Koroonaaeg oli minu jaoks ideaalne aeg – sain kodus olla kolm kuud järjest! Märkasin kevade õidepuhkemist, ma ei pidanud kuhugi kiirustama, see oli meeletult nauditav kogemus. Mitte mingeid lennukeid, hotelle, mitte midagi. Mu kodu on metsa serval ja ma sain imetleda, kuidas puud iga päevaga aina rohelisemaks muutuvad. Turniirid algavad alles augustis, mul on veel aega,» ütles rumeenlanna.

«Sain alles nüüd aru, millised mu viimased aastad on olnud: pidev trenn, lakkamatu kiirustamine ja enda tagantutsitamine. Tegelikult olin kogu muu elu enesest täielikult blokeerinud, mul oli ainult üks eesmärk – tennis. Mu elus pole olnud midagi muud,» vahendas Tennisnet rumeenlanna sõnu.

Halep lisas, et ta on alati olnud enda kõige suurem kriitik. «Ka meie võimetel on piirid. Kuid piiride pidev kompamine, nende ületamine, sunnib endalt järjest rohkem nõudma. Kaotasin 2017. aastal oma teise suure slämmi turniiri finaali. Arvasin tol hetkel, et see on mu võimeta lagi ja rohkem ma ei suuda, kuid sundisin end veelgi rohkem treenima, kuni lõpuks võitsin.»