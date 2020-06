KINOD AVATUD ⟩ 7 värsket filmi, mida nüüd jälle pimedas saalis vaadata saab

Naima elab emaga Lõuna-Prantsusmaal Cannes’is ja on saanud just 16-aastaseks. See on vanus, kus tuleb otsustada, mida eluga edasi teha. Suvevaheajal saabub Naimale külla temast vanem ja kogenum nõbu Sofia. Sofial on käevangus Chaneli kott, millest ka Naima salamisi unistanud on. Neiud naudivad koos päikesevanne, kohtutakse sõpradega, elu on muretu. Ühel sumedal õhtul satuvad nad Sofia eestvedamisel luksuslikule jahile, kus on peremeesteks keskealised Philippe ja Andrès. Tekib neljane seltskond, kes veedavad koos mõned päevad ja ööd. Pärast kõiki neid seiklusi jõuab Naima otsusele, millise tee ta tulevikuks valib. Päikseline draama linastus 2019. aastal Cannes’i filmifestivalil Director’s Fortnight programmis ja pälvis seal prantsuskeelsete filmide hulgas Stsenaristide Gildi peaauhinna.