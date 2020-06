PILDID JA VIDEO ⟩ Las Vegase kasiinodele joosti pärast 11 nädalat tormi

Kasiino The D korraldas Las Vegasesse kogu USAst tasuta lennureise, et taas mängud käima ja jalad alla saada.

Kasiinode avamine toob kaua oodatud «rahasüsti» Las Vegasele, mis on nii nagu paljud teised paigad, kannatanud koroonapandeemia piirangute ja sulgemiste tõttu

Mängusaalides, kus on mänguautomaaid, on üle ühe automaadi kinni, et mängijate vahel oleks turvaline vahemaa. Kõikidel kasiinodes ja hotellides viibijatel tuleb maske kanda.