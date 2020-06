PILDID ⟩ Ooperilaulja Triin Lellep poseeris Prantsusmaal erootilise alatooniga ajakirja jaoks: sai kringliks külmetatud

Tuka on ukraina moe Prantsusmaale tooja ning ta soovis Lellepi abil korraldada uhke pildiseeria, et reklaamida ukraina moekunsti ka mujal maailmas.

«Jälle üks fotosessioon, kus sai kringliks külmetatud,» meenutas Lellep. «Eriti huvitav oli mulle see, et teen fotodel alati oma parima naeratuse, aga siin ei läinud see üldse läbi. Fotograaf manitses kogu aeg tõsine olema, nagu modellidele kord ja kohus.»