PILDID JA VIDEO ⟩ «Tagasi tulevikku» filmide fänn, päriselu Marty McFly lendas hõljuklauaga

Rogersi sõnul on ta vist maailmas ainus inimene, kes on suutnud 1989. aasta legendaarse filmi «Tagasi tulevikku 2» kaaderid taaselustada.

Mehe sõnul on talle «Tagasi tulevikku» filmid alati meeldinud, mängides ta lapsepõlves tähtsat rolli ning need viisid ta lendamise, lennunduse ja lendamisdisainini.

See on esimese filmi järg, milles mängivad Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ja Thomas Wilson.

Selles filmis avastab Marty McFly, kes on 1955. aastas, et ta sõber Emmett «Doc» Brown on jäänud 1885. aastasse lõksu ja teda tulistab Buford «Mad Dog» Tannen, kes on Marty vaenlase Biffi vanavanaisa.