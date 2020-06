VIDEO ⟩ Laserskaneerimine paljastas maiade suurima ja vanima templi

USA Arizona ülikooli arheoloogid ja antropoloog Takeshi Inomata leidsid enne koroonapandeemiat laserskaneermisseadme lidar abil Mehhikos kõige suurem ja vanema maiade templi, teatab cnn.com.

«Ilma lidarita ei oleks me seda maiade religioosselt tähtsat kohta leidnud. Paika ei olnud kohe näha, olles nagu loomulik looduse osa, kuid lidari abil nägime neljakandilist kujundit,» selgitas Inomata.

Tegemist on Lõuna-Mehhikos Tabascos asuva maiade paigaga, mis kannab nime Aguada Fénix ja mis ehitati 1000 – 800 eKr.

Tegemist on templikompleksiga, mille platvormid kõrguvad 10 – 15 meetrit üle maapinna ning platvormidelt lähtub üheksa teed.

Inomata arvutuse kohaselt on templi maht 3,8 miljonit kuupmeetrit, olles suurem kui Egiptuse Giza Suur püramiid, mille maht on 2,6 miljonit kuupmeetrit. Maiade tempel on püramiidist madalam.

Antropoloog lisas, et maiad kasutasid Aguada Fénix templit tseremooniate läbiviimiseks. Kohapeal toimunud väljakaevamised tõid päevavalgele nefriidist kirveid ja teisi religioosseid esemeid.

«Rituaal hõlmas rongikäike templi teedel ja paljude inimeste kogunemist ristkülikukujulisel platsil. See oli kogukonna kogunemiskoht, mis ilmselt motiveeris inimesi seda ehitama,» sõnasid arheoloogid.

Avastus heidab valgust arheoloogia kesksele küsimusele: kuidas arenes kogukonnaelu? Kas see algas väikestes külades, kogunemistega rituaalidel või hoopis astronoomilistel vaatlustel?

Arheoloogide sõnul arenes see perioodilistel kooskäimistel templis või teistes religioossetes paikades. Nüüd uuritud maiade platvormtempli lähedal puudusid eluasemed ja see näitab, et inimesed kogunesid sinna oma küladest ning seega olid liikuvad.

Antropoloog Inomata sõnul seab leid kahtluse alla traditsioonilise vaate, et iidsetel aegadel nõudsid suured ehitusprojektid võimsat eliiti ja oli sotsiaalne ebavõrdsus.

Ta lisas, et uuritud paigas ei leitud sotsiaalse ebavõrdsusele viitavat, näiteks kõrge staatusega isikuid esindavaid skulptuure, mis tähendab, et Aguada Fénix ehitati «ilma mõjuvõimsa eliidita».

Inomata jätkas, et kindlasti olid templi rajamisel juhid, kes mängisid töö kavandamisel ja elluviimisel keskset rolli, kuid inimesed osalesid ehitamisel vabatahtlikult.

Antropoloogi sõnul näitab see, et inimesed suudavad teha koostööd ka ilma võimsate juhtide ja keskvalitsuseta.

Maiade tsivilisatsiooni õitseng oli Mehhikos ja Kesk-Ameerikas umbes 2000. aastast eKr kuni 16. sajandini, mil saabusid Hispaania konkistadoorid.

Maiad läksid ajalukku kõrgete astmikpüramiidide ehitajatena, üks tuntumaid on Chichen Itza.

Maiade Chichén Itzá tempel Mehhikos FOTO: shutterstock.com

USA Põhja-Carolina ülikooli maiade ekspert Patricia McAnany selgitas, et lidar ehk laserskaneerimisseade muutis arheoloogiat samamoodi nagu 1940. aastatel kasutusele võetud radiosüsinikumeetodil dateerimine.

Lidari töö põhineb tagasipeegeldunud laserimpulsilt kolmemõõtmeliste koordinaatide arvutamisel. Laserskaneerimist võib teha nii õhusõidukilt, mis on aerolaserskaneerimine kui maapinnalt. Lidar seade saadab välja valgusimpulsi, mis sihtkohta jõudes peegeldub tagasi seadmesse. Kuna laserskaneerimine toimib valguskiirusel, on võimalik arvutada valguskiire levimise teekonna pikkus seadmest pinnani, millelt valguskiir tagasi peegeldub.

McAnanli lisas, et laserskaneerimine näitab ära objektid, mis on tõenäoliselt inimkäte tehtud. Need ei ole sujuvajoonelised, vaid nelinurksed ja sirgete joontega.

Varem on lidar tehnoloogiat kasutatud näiteks Guatemalas asuva Tikali ja Belize’is asuva Caracoli kaardistamiseks, mis mõlemad on maiade linnad.