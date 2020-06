PILDID ⟩ PETA aktivistid heitsid Pariisis protesti märgiks rinnahoidjad seljast

Kolme aastakümne jooksul sai ikooniliseks ka PETA «I'd rather go naked than wear fur» (ehk «Ma olen parem alasti, kui kannan karusnahka») reklaamikampaania, mille jaoks modellid kui Hollywoodi staarid paljalt poseerisid. PETA värbas enda kurikuulsat loosungit reklaamima paljude teiste seas näiteks Gillian Andersoni , Alicia Silverstoni , Eva Mendese , Pinki ja Pamela Andersoni .

Kahjuks lõpetati aga kampaania selle 30. aastapäeval ära, vahendab People. PETA vanemasepresident Dan Mathews, kes oli ka idee autor, põhjendas otsust sellega, et karusnahaäri on languses. «Peaaegu iga tippdisainer on karusnahast loobunud, kuninganna Elizabeth II on sellest loobunud, [...] ja Põhja-Ameerika suurim karusnaha oksjonimaja on nüüd kuulutanud välja pankroti,» sõnas Mathews.