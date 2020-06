George Floydi perekonna toetuseks algatatud annetusfond püstitas rekordi

Philonise Floyd hakkas annetusi koguma 27. mail GoFundMe lehel paar päeva pärast oma venna, George Floydi surma. Esialgne eesmärk oli perekonna toetuseks koguda poolteist miljonit dollarit. Eesmärk on praeguseks mitmekordselt ületatud.

Ametlik George Floydi mälestusfond on aga püstitanud rekordi ning on saanud kõige enam üksikuid annetusi GoFundMe lehe ajaloos, rääkis nende pressiesindaja TMZ-le. See on kogunud ligi pool miljonit annetust ning Floydi perekonna toetuseks on praeguseks kogutud üle 13 miljoni dollari.

GoFundMe pressiesindaja sõnul on kampaania läinud ülemaailmseks ja annetusi on laekunud 125 riigist.

Annetusfondi algataja Philonise Floyd neljapäeval oma venna, George Floydi mälestusteenistusel. FOTO: LUCAS JACKSON/REUTERS/Scanpix

«See fond on mõeldud matuse- ja matmiskulude, nõustamiste, kõigi kohtumenetluste jaoks mõeldud transpordi ja majutuse katmiseks ning meie pere abistamiseks järgnevatel päevadel, kui jätkame George'ile õigluse otsimist,» kirjutas Floydi vend annetusfondi lehel ja lisas, et osa rahast läheb ka Floydi kinnisvara hooldamiseks ning tema laste haridusfondi.

GoFundMe lehel edestab nüüdsest Floydi annetusfond 2018. aasta detsembris algatatud kampaaniat, mis kogub raha müüri ehitamiseks Ameerika lõunapiirile. Sellel veel kestval kampaanial on 300 000 annetust ja kokku on müüri ehitamiseks annetatud ligi 25,5 miljonit dollarit.

Kolmandal kohal on koroonaviiruse kampaania, mis kogus vähem kui kolme kuuga 206 000 üksikannetust Itaalia toetuseks ja intensiivravi voodite ostmiseks.

George Floyd1 6-aastane tütar Gianna Floyd oma ema, Roxie Washingtoniga pressikonverentsil. FOTO: Leila Navidi/ZUMAPRESS.com/Scanpix

George Floyd suri 25. mail Minneapolises, kui teda kahtlustati valerahaga maksmises ja talle kutsuti politsei. Politseinikud võtsid mehe kinni, panid tema käed raudu ja surusid ta maha. Politseinik Derek Chauvin surus põlvega kinnipeetu kaelale üheksa minutit, millest üle kahe minuti oli Floyd teadvusetu.

Kui korrakaitsjad said aru, et Floydiga on midagi valesti, kutsuti talle kiirabi, kuid mehe elu ei suudetud päästa.

Chauvinile on esitatud süüdistus Floydi surma põhjustamises ja mõrvas. Tema kolme kolleegi, kes viibisid samuti sündmuskohal, süüdistatakse mõrvale kaasa aitamises. Kõik kolm on vahi all.