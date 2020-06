Briti pensionär jättis oma petvale 27-aastasele abikaasale kopsaka päranduse

2017. aastal pärast pulmi müüs Clements oma kodu Inglismaal maha ja kolis Rumeeniasse, kuid peagi hakkas nende abielu mõranema. Nimelt ei olnud Clements rahul, et tema noor kaasa klubides pidutseb. Siis, paar kuud pärast pulmi, pettis Marin oma pensionärist abikaasat hispaanlasega ning Clements kolis tagasi Inglismaale.

Aastaid lahus elanud paar leppis aga selle aasta märtsis ära ning pensionär teatas, et talle teeb rõõmu, kui Marin omaealistega geiklubis pidutseb. «Ma tean, kui tal on kiire ja ma ei tohi teda segada ning pean talle ruumi andma,» rääkis Clements mõned kuud tagasi. Pensionäri sõnul käis noormees enda vanustega klubis aega veetmas vähemalt kord nädalas.

Olgugi, et abielupaari suhe oli algusest peale veidi konarlik, jättis Clements pärast oma surma rumeenlasele kopsaka päranduse.

Juhul, kui Marin enam ei abiellu, saab ta elu lõpuni elada Clementsi pensionist, mis on 2000 naela ehk 2247 eurot kuus. Lisaks pärandas Clements Marinile oma maja, mille väärtus on 100 000 naela (112 342 eurot) ja rumeenlasele sai ka 150 000 naela (168 513 eurose) kindlustuselt.

Marin ütles meediale, et ta nuttis pärast Clementsi surma kaks päeva, kuid sellega tema leinaperiood piirdus.

«Inimesed arvavad, et ma olen lesk musta mütsiga, kes nutab, ja ma nutsingi aga kahest päevast piisab,» tunnistas Marin ja lisas: «Philip ei tahtnud, et ma nutaks, ta tahtis, et vaatamata kõigele oleks inimesed õnnelikud.»