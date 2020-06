JÄLLE KOOS? ⟩ Uudo Sepp veetis endise tüdruksõbraga lõbusa õhtu rannas

«Eesti otsib superstaari» viimase hooaja võitja Uudo Sepp kinnitas märtsi lõpus, et tema suhe Kelly Kivimaaga on lõppenud. Alles märtsi alguses täitus noortel esimene koosoldud aasta.

Juba pikalt on sahistatud, et noored ei suutnud kaua lahus püsida ning taasleidsid teineteist õige pea. Kui Uudolt aprilli keskpaigas lahkumineku kohta küsiti, vastas ta kavala naeratusega. Ka Elu24 täpsustavale küsimusele ei tahtnud muusik veel aprillis vastata.

Nüüd ilmusid aga Kelly ja Uudo taas ühiselt kaamera ette, seda küll esiti ainult Kelly Instagrami story's. Elu24 lugejale jäi silma, et Kelly pani reede õhtul üles video, kus Uudoga lõbusalt rannas aega veedab. Ka pildilt on näha, et Uudol on naeratus näol ja meel rõõmus.