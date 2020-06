GALERII JA VIDEOD ⟩ Londoni rassiprotestid muutusid rahutuks, Madonna tuli kohale karkudel

Mitmetes maailma linnades korraldatakse suuri proteste, et toetada USA rassismivastast liikumist. Vaatamata vihmasele ilmale ilmus täna Londoni «Mustad elud loevad» protestile tuhandeid inimesi.

Protestid kulgesid valdava osa päevast rahulikult, inimesed pidasid Parlamendi väljakul kõnesid ning marssisid mööda Londoni tänavaid. Politsei järelvalve all liiguti ka USA saatkonna ette.

Cars and busses beeping in support. pic.twitter.com/VfEX9Es0MW

Protestijad kandsid ka kuju, mille näo asemel oli Donald Trumpi mask. Hiljem nähti seda valgusfoori posti otsas «vardasse aetuna». Rahvahulgal oli sõnumeid ka oma riigijuhtidele. Mõnel juhul hõikas rahvas « Boris Johnson on rassist». Võis näha ka raevukamaid plakateid nagu «Lööge Londoni politsei maha».

Teiste seas tuli üllatuslikult tänavale ka Madonna . Lauljanna oli just läbinud põlveoperatsiooni, seega pidi ta rahva seas liikuma karkudel. Madonna on BLM liikumist tugevalt toetanud. Protestijate hulgast astus esile ka poksija Anthony Joshua .

. @Madonna joined the Black Lives Matter protest in Central London today. pic.twitter.com/pDcPiriHqE

Päevase protesti käigus sodis üks protestija muuhulgas Winston Churchilli kuju ära. See on tekitanud tulise diskussiooni, kas tegu on riigimehe kunagiste rassistlike märkuste pärast põhjendatud või peaks ta fašismi vasti võitlemise eest rahule jätma.