Eurosaadik Madison sõdib K-popi fännide armeega: hulle on palju

Madison säutsus kolmapäeval, et kui «noored valged lumehelbekestest liberaalsed värdjad» võitlevad mustanahaliste elu eest, võiksid nad võidelda ka Lõuna-Aafrikas elavate valgenahaliste eest.

«Igal aastal tapetakse seal tosinaid vaid seepärast, et nad on valged. Aga need värdjad (mustanahaliste eest võitlejad – toim) on liiga rumalad ja selgrootud argpüksid, et sellest aru saada,» säutsus eurosaadik.

Sellele järgnes korea popmuusika ehk K-popi fännide pahameel, mille väljenduseks oli lugematu hulk fännivideoid, mis Madisoni poole teele saadeti. Teemaviidet #jaakmadisoncancelled ehk «Jaak Madison on tühistatud» on kasutatud paari päeva jooksul mitusada korda.

mille eest sind tallinkist vallandati pic.twitter.com/OLhyPeqrbL — ⛓lenne⛓ (@EB0YBAEK) June 3, 2020

Fännivideote ehk fancam'ide massiline saatmine on Twitteris teada-tuntud võte, millega inimesi vaigistatakse ja korea popmuusikat kuulama suunatakse. «Armeesid tuntakse sarnase taktika poolest: nad spämmivad ignorantseid või ksenofoobseid märkusi tegevaid inimesi vastustega,» selgitatakse veebisaidil Mashable.

Mitme Madisoni säutsu all on üle saja vastuse, esialgse «värdjate» säutsu juures on neid pea kolmsada: enamik neist videod korea muusikutest.

Teiste seas on mehele vastanud ka tumedanahaline blogija Kristina Pärtelpoeg, kes kirjutas Madisoni säutsu alla, et «ajud puuduvad vist». Poliitik vastas, et näeb samuti Eestis «ajudeta massi» ning selgitas, et ei võitle võrdõiguslikkuse, vaid märatsemise vastu.

Samuti loetleti Twitteris põhjuseid, miks Madisoni mitte valida: tuletati meelde vana ahistamissüüdistust, baarikaklust, rassistlikke ja seksistlikke kommentaare.

Madisoni varasemad skandaalid 2015. aasta kevadel tabas Madisoni ahistamissüüdistus. Tallinki sisejuurdluse käigus kogutud materjal toetas väiteid, mille kohaselt tungis Madison Tallinkis töötades naiskolleegide kajutitesse ja ahistas neid. 2017. aasta alguses säutsus Madison: «Nii nunnu, et Miss Helsinki pole mitte heledapäine sinisilm, vaid neeger, mis kahtlemata on ületamatu näide sallivusest ja võrdsusest.» Ta eitas hiljem, et tegu oli rassistliku kommentaariga, ning nimetas seda hoopis komplimendiks. 2017. aasta sügisel sattus Madison Tallinnas Viru väravate juures sõnavahetusse noormeestega, kes teda suitsetamise eest torkima tulid. Abipolitseinikuna töötav Madison sai ropu suuvärgi eest ülemuselt noomida. Eelmise aasta kevadel sattus Madison Reformierakonna valimispeol kähmlusse ühe teise pidulisega. Kuna keegi viga ei saanud, ei alustanud politsei menetlust. Mullu oktoobris palkas Madison kohalikuks assistendiks oma elukaaslase Merit Männiste isa Kaupo Männiste, ent eitas onupojapoliitikat.

Eurosaadik asus usinalt K-popi fänne blokeerima. Twitteris väljendati imestust, et kuidas Madisonil töö kõrvalt nii palju aega üle jääb, et seda teha.

ma ei saa ainult aru kuidas @JaakMadison nii palju vaba aega omab et Twitteris kõiki ükshaaval blokkida ja nii palju mingit jama tweetida. Kas Euroopa parlamendis tööd ei peagi tegema? — LegoLu (@intjdratini) June 5, 2020

Mees ise avaldas, et tal on ootamatu videolaviini suhtes kahetised tunded. «Naeran, kuid samas ka nutan, kui palju hulle on olemas,» säutsus eurosaadik. «Siin on see segaste kontsentraat kohe eriti silmapaistev,» lisas ta teises säutsus.

Ühes säutsus nimetas Madison talle vastanud K-popi fänne «mentaalseteks hälvikuteks». Enamik neist on tõenäoliselt alaealised.

Ära nüüd samasta noorukeid mentaalsete hälvikutega, kes siin lihtsalt risustavad. — Jaak Madison 🇪🇪 (@JaakMadison) June 6, 2020

See pole esimene kord, kui Madison Twitteris tugevat vastukaja saab. 2015. aasta kevadel sai populaarseks teemaviide #absurd, millega poliitiku üle nalja visati.