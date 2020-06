UUS PETITSIOON ⟩ Alari Kivisaare toetajad soovivad, et raadiohäälele töökoht alles jääks: ta ei olnud teemaga päris kursis

Selleks on algatatud «Avalik petitsioon Alari Kivisaare mittevallandamiseks raadioeetrist» kasutaja Anonymus päästja poolt. Pühapäeva hommikuks kella kümneks on see kogunud 203 toetaja soovitud 500-st.

Algataja väitel ei olnud Kivisaar teemaga päris kursis ja nimetas George Floydi pätiks. «See on normaalne spekuleerimine, aga ta ei öelnud ka midagi valesti,» kirjutab algataja leheküljel.

«Mainin üle, et George Floyd oli väga purjus ja maksis poes valerahaga, mis liigitub pättuse alla. Kivisaar oletas samas kommentaaris huumori mõttes, et äkki mustad on pätimad ja nimetas mõrva parajaks jeblaks,» lisas ta.

Samuti antakse mõista, selle petitsiooniga ei proovita õigustada ei politseinik Derek Chauvini ega ohvri George Floydi käitumist. Ka kohtuotsusega ollakse rahul. «Petitsiooni eesmärk on koguda allkirju, et legendaarset raadiomeest Alari Kivisaart ei vallandataks selle kommentaari eest.»

See tuleb vastusena kasutaja noblackface poolt algatatud petitsioonile. Elu24 kirjutas 4. juunil, et SkyPlusi raadiohääl Alari Kivisaar on sattunud kriitika alla, kuna väidetavalt on tema kommentaarid olnud mitmel juhul rassistlikud.

Sedapuhku alustasid «Mustade elude» liikumise aktivistid kampaaniat, et hommikuprogrammi juht raadioeetrist maha võetaks.

Algataja väitel ei saa raadio end reklaamida «Eesti positiivseima raadiojaamana», kui seal jätkuvalt rassismi ning šovinismi õhutatakse. Viimaseks piisaks tuuakse Kivisaare kommentaar mustanahalise George Floydi kohta, kes suri USAs vahistamise käigus valge politseiniku süül.