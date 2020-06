BIKIINIPILT ⟩ Kõvasti kaalust alla võtnud Inglise tõsielustaar näitab, milline miisu ta nüüd on

Hiljuti kirjutas Briti väljaanne Daily Mail, et naine on lausa 12 kilogrammi alla võtnud ja kõike seda tänu elustiili muutusele.

A post shared by Chloe Ferry💀 (@chloegshore1) on Jun 3, 2020 at 6:09am PDT

Chloe kommenteeris teemat ka oma Instagrami lehel öeldes, et sel teemal postituste jagamine on nõudnud temalt palju julgust. «Kõik sai alguse mõni aasta tagasi, kui mindi väga noorelt tähelepanu keskpunkti ja avalikkuse ette pandi. Mu elu kõiki aspekte kommenteeriti – kõigest kõige enam aga minu välimust,» rääkis Ferry.

«Olen tugev inimene, kuid ärgates iga päev selliste kommentaaride peale nagu «sa näed paks välja» või «mine rinnaoperatsioonile», hakkab see tõesti sinu peas torkima ja see paneb mõtlema, kas neil inimestel on õigus – kas mul on vaja rinnaoperatsiooni või pean kaalust alla võtma.»