Madeleine McCanni röövimises kahtlustatav võib olla seotud veel kahe lapse kadumise ja ühe teismelise mõrvaga

Briti väljaanne Metro kirjutab, et väidetavalt uurib politsei hetkel, kas seksuaalkurjategija Christian Brückner (43) võib olla seotud ka Carola Titze'i juhtumiga.

Kõigest 16-aastane Carola Titze leiti 1996. aasta 11. juulil Belgia rannast surnuna. Tüdruk oli perega Belgias puhkamas ning jäi kadunuks 5. juulil, kui läks jalutuskäigule. Briti väljaanne The Telegraph kirjutab, et väidetavalt tutvus tüdruk paar päeva enne oma surma sakslasest meesterahvaga ja neid nähti koos ka kohalikul diskol.

Samuti usub politsei, et Brückner on potentsiaalselt seotud veel kahe teise lapse kadumisega. Nimelt uuritakse, kas mehel on midagi pistmist ka 5-aastase Saksa tüdruku Inga Gehricke'i kadumisega 2015. aastal. Saksa meedia andmetel elas Brückner sel ajal perekond Gehricke'i läheduses.

Politsei uurib ka, kas Brückner on seotud ka 5-aastase Inga Gehricke'i kadumisega 2015. aastal. FOTO: Scanpix/AP

Saksa politsei hakkab taas uurima ka René Hasee juhtumit. Kõigest 6-aastane René kadus 1996. aastal jäljetult Portugalis Aljezuris, kus ta koos perega puhkusel viibis.

Oma esimese seksuaalkuriteo, lapse seksuaalse ärakasutamise karistuse sai Brückner 1994. aastal, kui oli 17-aastane.

Uurijate sõnul on Brückner alates 1995. aastast järjepidevalt Algarve piirkonnas elanud. Ta on seotud ka Praia da Luzi ja selle lähedal asuvate piirkonnaga. Just Praia da Luzis läks 2007. aastal kaduma 3-aastane Madeleine McCann.

Elu24 kirjutas 6. juunil, et hetkel keeldub Brückner politseiga koostööd tegemast, jättes tüdruku vanemad ahastusse. «Kui ta vastutab Madeleine'i kadumise eest ja ühel hetkel murdub ja seda tunnistab, võib see kõik ootamatult kiiresti lõppeda,» sõnas allikas The Sunile.