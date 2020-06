N-sõna kasutanud Brigitte Susanne Hunt: ma ei luba end sildistada rassistiks

Hunt adresseeris Instagrami-lugude vahendusel fotot, millel ta kannab musta värvi näomaski ja mille pildiallkirjaks kirjutas ta toona: «me being a n***a».

Foto rippus Hundi Instagramis alates 2012. aasta detsembrist ning veel selle nädala keskel oli see tema kontol nähtav. «Ma olin seda pilti tehes 17. Ma võtsin selle pildi nüüd maha, kui näen, et see pilt võib olla solvav,» kirjutas Hunt täna sotsiaalmeedia vahendusel.