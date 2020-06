Pidev testimine või kodukontor – mis saab pornotööstusest pärast koroonakriisi?

Reid spekuleeris, et tööstusel läheb tükk aega, et tagasi jalgele saada. Kuigi pornot on karantiini ajal rohkem vaatama hakatud, on paljud pornotootjad ikkagi hädas, kuna uusi võtteid ei saa toimuda.

Ameerika Ühendriikides Floridas elav Reid rääkis, et võtted on juba mitu kuud välistatud, kuna töö eeldab nii lähedasi kontakte kui üldse võimalik. «Selle tagajärjel on töö kaotanud mitte ainult näitlejad, vaid ka lavastajad, meeskonnaliikmed ja meigikunstnikud,» selgitas Reid.

Kuna paljud nimetatutest töötavad vabakutselistena, on mitmeks kuuks tööta jäämine neil jalad alt löönud. «Kuigi paljud vaatavad kodudes ikkagi pornot, napib võimalusi, et pandeemia ajal tööd jätkata,» rääkis Reid.

Maitland Ward ja Riley Reid. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Reid ise, nagu paljud teised, on hakanud veebikatüdrukuks ning striimib videoid veebis. «Sellised saidid annavad modellidele võimaluse amatöörlikke soolovideoid üles panna ning teenida raha viisidel, mida nad tõenäoliselt muidu proovinud poleks,» selgitas Reid.

Pornostaari sõnul on ta märganud kasutajate arvu suurt kasvu – see on tõenäoliselt koduse koroonakarantiini mõju. «Mul on õnnestunud jätkata kodust amatöörsisu loomist ja hoida püsivat sissetulekut,» ütles Reid.

Reidi arvates pööratakse tulevikus rohkem tähelepanu tervisele ja turvalisusele. «Kujutan ette, et kui võtted taas hakkavad, näeb võtteplats täiesti teistsugune välja, et kaitsta meeskonda ja näitlejaid sarnaste viiruste eest,» spekuleeris ta.