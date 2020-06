Tallinnas toimuma pidanud rassismivastane protest jääb ära

20. juunil Vabaduse väljakul toimuma pidanud Black Lives Matter («mustade elu loeb» – toim) protest jääb ära, kuna see äratas tuhandete huvi. Seoses koroonaohuga tohib juuni lõpuni avalikele üritustele, sealhulgas koosolekutele, koguneda kuni 100 inimest.

«Meie algselt plaanitud üritust sellises vormis toimuda ei saa ning oleme omalt poolt sunnitud ürituse hetkel ära jätma,» teatas ürituse korraldaja Helen Bender Facebookis. «Sellest hoolimata oleme aktiivses suhtluses terviseameti ja politsei- ja piirivalveametiga, et leida kitsaskohtadele lahendusi ning tuua inimesed ühise eesmärgi nimel kokku.»

Protesti eesmärk oli avaldada toetust Ameerikas olevatele protestijatele, kes seisavad mustanahaliste inimõiguste eest. «Meie jaoks on äärmiselt oluline, et saaksime luua kõigile võimaluse avaldada toetust mustanahalistele ja vähemusgruppidele, kes igapäevaselt võitlevad oma põhiõiguste eest,» lubas Bender, et jätkab protesti korraldamisega.