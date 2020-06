Briti telenäo lummav poos tekitas fännides vastuolulisi tundeid

33-aastane Lauren on kodumaal tuntud tõsielusarjast «The Only Way is Essex», samuti on ta kaasa löönud saate «Tähed jääl» briti versioonis. Tal on Instagramis üle 760 000 fänni ning Lauren postitab neile meelsasti vallatuid pilte.

Hiljuti postitatud pepupilt ajas aga telenäo fännid kahte leeri: ühed arvasid, et Lauren näeb ülikuum välja, teised arvasid, et pilt on liiga paljastav ja süüdistasid naist fototöötluses.

«Miks ta ema ei ütle talle, et see muutub üha enam pornograafiliseks. Nii kurb,» kommenteeris üks Laureni postituse all. Teine lisas, et telenägu võiks ennast austada.

«Ja sa imestad, miks nii paljudel naistel/tüdrukutel on oma kehadega ja söömisega probleeme. Näita originaalset pilti ilma töötluseta. Las vihkajad vihkavad aga vean kihla, et originaalpilt ei näe üldse selline välja,» jättis üks naisterahvas Laureni pildi alla oma arvamuse.

«See näeb valus välja,» kirjutas üks kommenteerija lühidalt.

Tunti ka muret, et Lauren oli vannitoas kingadega, mis ei tundunud kommenteerija arvates turvaline. Mõni viskas nalja, teeskles, et ei märkagi pildil uhkes poosis Laurenit ja kommenteeris hoopis vannituba: «Ägedad põrandaplaadid.»

Oli muidugi ka neid, kes kiitsid Laurenit takka ja tundsid pildist rõõmu. Jäeti ohtralt tähenduslikke emotikone ehk südameid ja leeke. «Imekaunis!» hõiskas üks ja teine lisas, et on taevas, kuna Lauren on alati nii täiuslik. «Sinu pepu peaks olema maailmaime,» pakkus aga eriti lummatud noormees.

Varasemalt on Lauren väitnud, et tema hiiglaslik taguots on ehtne, kuid fännid on juba pikemat aega olnud hoopis teisel arvamusel.

Lauren ise on varem tunnistanud, et on lasknud oma rindu suurendada, nina ja huuli kohendada ning täitesüste teha, aga pepu on tal enda sõnul täiesti loomulik. «Ära ole rumal! Pepuimplantaadid?» sõnas Goodger üllatunult The Suni ajakirjaniku küsimuse peale möödunud aasta alguses.