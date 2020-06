Üks leiab endale 40-aastase kavaleri 70-aastaselt, teine napsab endast 24 aastat noorema mehe ära kui too on vaid 18-aastane. Mõni tutvub oma tulevase abikaasaga, kui neiu on kõigest 12-aastane, teine aga «kohtab» oma tulevast kaasat siis, kui too on alles oma ema üsas. Siin on suur ülevaade Hollywoodi staaridest, kes on enda kõrvale (kasvõi mõneks ajaks) eriti noore voodikaaslase.